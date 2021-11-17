Минпромторг предлагает маркировку для защиты от рыбного контрафакта

Эксперимент с маркировкой продукции из осетровых рыб можно распространить на более широкий спектр рыбных товаров, считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, на цене для потребителя такое новшество не отразится.

На заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил выйти за рамки рекомендации провести эксперимент «по маркировке средствами идентификации осетровых видов рыб и продукции из них, в том числе икры».

«Есть предложение пойти чуть-чуть дальше и не ограничиваться проведением только по этим позициям, но расширить перечень рыбной продукции и дополнить его другими видами водных биологических ресурсов», — заявил заместитель министра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проблема контрафакта и видовой подмены в рыбной продукции, в том числе консервах, была затронута в контексте обсуждения законодательных мер по противодействию браконьерству.

По словам Виктора Евтухова, Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина завершил инициированное Минпромторгом исследование по оценке целесообразности маркировки широкого перечня рыбной отрасли.

«Согласно предварительным результатам исследования, доля незаконного оборота рыбной продукции составляет от 18% до 26% по разным видам продукции», — отметил замминистра.

Введение маркировки, по мнению исследователей, может коснуться примерно 1800 предприятий, причем затраты производителей на единицу продукции, по расчетам НИФИ, в среднем составят порядка 70 копеек. «На уровень цен для потребителя влияние это не окажет. Поэтому предлагаем сделать широкий спектр, провести эксперимент и по итогам эксперимента принять уже окончательное решение. Мы к этому готовы», — заверил Виктор Евтухов.

Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин приветствовал инициативу Минпромторга, но предложил подойти к ее формулировке крайне аккуратно, чтобы не создать «нагрузки на производителя».

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