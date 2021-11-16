Для браконьеров готовят новые законы

Какие меры следует принять государству в борьбе с незаконным промыслом и какие изменения потребуется внести в законодательство — дискуссия на эту тему была организована 15 ноября на площадке Совета Федерации.

В Совете Федерации прошло заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Рассматривались вопросы законодательного обеспечения мер по противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу). «Россия — значимый поставщик рыбного сырья на мировой рынок. При этом значительную часть ценнейших ликвидных запасов мы теряем из-за незаконного промысла. Эту долю у нас просто крадут», — задал тон обсуждению первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин.

Сенатор подчеркнул, что ежегодный объем нелегального вылова превышает 100 тыс. тонн, и напомнил, что еще в 2013 г. правительством утвержден Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. В 2015 г. по поручению президента разработан перечень мероприятий для реализации этого плана — до сих пор выполненный только частично. «Пора, наверное, уже задуматься и над новой редакцией национального плана», — предложил зампред верхней палаты парламента.

На международном уровне одним из главных инструментов по противодействию браконьерству остается Соглашение ФАО о мерах государства порта, ратифицированное 68 странами, включая Россию. Но чтобы оно заработало, необходимы изменения в законодательство, в частности расширяющие полномочия капитана порта. Минсельхоз внес такой законопроект в правительство и обещает, что до конца года он попадет и в парламент.

С выполнением других обязательств участников соглашения тоже лучше не затягивать, порекомендовал директор отделения ФАО в Москве Олег Кобяков. В их числе — назначение портов для захода иностранных судов и организация работы инспекций, определение национального координатора для обмена информацией и возможность участия в глобальном реестре судов.

По мнению госорганов, эффективной оказалась практика подтверждения законности происхождения российских морепродуктов, в первую очередь крабов, экспортируемых в Китай, Японию, Республику Корею, КНДР и Евросоюз.

Замруководителя департамента береговой охраны ФСБ Сергей Малышев предложил расширить перечень видов водных биоресурсов, происхождение которых обязаны проверять страны-покупатели в соответствии с межправительственными соглашениями. А Росрыболовство считает, что сертификаты о законном происхождении рыбопродукции можно включить в таможенный кодекс ЕАЭС и в обязательном порядке предъявлять при таможенном оформлении рыбы на экспорт.

Внести больше прозрачности и контроля за работой российского флота призван законопроект об электронном промжурнале, уже поступивший в Госдуму. «Это позволит нам обеспечить автоматический сбор и анализ информации о результатах рыболовства. За счет применения электронной подписи такая информация станет значимой, а у пограничников появится действенная возможность осуществлять, по сути, онлайн-контроль», — уточнил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ведомство также предлагает с 2023 г. начать эксперимент с передачей видеоданных прямо с промысловых судов. «Технические возможности имеются, — заверил глава федерального агентства, предложив для начала ограничиться каким-то одним видом промысла. — Это позволит нам полностью контролировать добычу и плюс не даст возможности для выброса продукции при сортировке».

В решения совета важно включить и предложения по определению методов и технических средств для взвешивания уловов на промысловых судах в открытом море, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Актуальность этого вопроса подтверждает и отраслевая наука и промысловики, хотя технически реализовать такие меры будет непросто, рассказал Fishnews по итогам заседания президент АСРФ Алексей Осинцев.

«На берегу при доставке сырца такое обязательство уже действует. Необходима разработка механизма контроля уловов по весу на судах. В особенности это важно для самых массовых по добыче и запасам видов. Таких, как минтай», — прокомментировал руководитель ассоциации. По его словам, изменение системы контроля и учета уловов позволит решить проблему переловов, обеспечит стабильную работу флота на годы вперед и сохранит промысловый запас для будущих поколений. «Решение совета послужит поручением регулятору и заинтересованным ведомствам разработать систему фактического определения веса улова на промысле, — сказал Алексей Осинцев. — Безусловно, понадобится переходный период, который позволит рыбакам внедрить новую систему».

Большой проблемой на местах остается нехватка инспекторского состава. По информации Росрыболовства, на одного рыбинспектора приходится 1,9 тыс. км рек и 16 тыс. гектаров озер и водохранилищ. Причем зарплаты в органах рыбоохраны зачастую не дотягивают до средних по региону.

Уже не раз высказывалось предложение наделить перекрестными полномочиями инспекторов в смежных сферах — лесоохране и охотнадзоре, но в нормативную базу оно пока не попало, несмотря на просьбы территорий. «Мы, со стороны регионов, безусловно, готовы наделить инспекторов лесного сектора полномочиями в поддержку инспекторов рыбоохраны, если такое предложение найдет законодательное закрепление», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он попросил сенаторов обратить внимание правоприменительную и судебную практику по изъятым у браконьеров орудиям лова. «Несмотря на то, что выявляется незаконная добыча и изымаются орудия лова, более 90% из них на этапе судебного рассмотрения возвращается владельцам, а это означает, что браконьеры ограничивают свой убыток уплатой незначительного штрафа», — констатировал глава региона, подчеркнув важность конфискации орудий лова как неотвратимой части наказания.

Участники заседания высказались за ужесточение санкций за незаконную добычу водных биоресурсов и указали на необходимость включения таких норм в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая сейчас находится в процессе разработки. Регионы также подняли вопрос о введении ответственности, вплоть до уголовной, за незаконный оборот продукции из водных биоресурсов, транспортировку и хранение заведомо браконьерских уловов.

По итогам обсуждения председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров попросил всех участников заседания в течение недели представить замечания к проекту решений совета.

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