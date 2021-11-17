Краб снова стоит в ожидании перехода через границу

Компании, поставляющие живые морепродукты в Китай через пункт пропуска «Краскино», вновь столкнулись с проблемой очереди. Ассоциация добытчиков краба обратилась к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за содействием в продлении работы пограничного перехода.

В октябре после обращения к главе региона работу пункта пропуска удалось оптимизировать. До конца месяца «Краскино» работал до десяти часов ночи. Это позволило ускорить прохождение границы, отметили в Ассоциации добытчиков краба (АДК).

Однако с начала ноября пункт пропуска вновь функционирует до семи часов вечера. Из грузовиков, в том числе с живой продукцией, стала формироваться очередь. На сегодняшний день по живому крабу она насчитывает около 80 автомобилей, сообщили в отраслевом объединении.

При этом количество машин с крабом, пересекающих границу за рабочий день, существенно меньше числа автомобилей с другими грузами, подчеркнули в АДК. При нынешних темпах прохождения границы они рискуют оставаться в очереди около семи дней — это может привести к гибели ценного товара, а значит, потерям для компаний и экономики.

В дальнейшем проблема грозит только обостриться и необходимо уже сейчас принять превентивные меры. Конец ноября и весь декабрь — обычно самое активное время как для поставки живого краба, так и для перевозок другой продукции, напомнили в ассоциации. В связи с этим представители бизнеса попросили губернатора содействовать в продлении работы пункта пропуска до десяти часов ночи до конца года.

Аналогичные письма главе Приморского края направили основные компании — экспортеры крабовой продукции и Ассоциация развития морской экономики города Хуньчунь, сообщил президент АДК Александр Дупляков.

«Чтобы проблемы пункта пропуска «Краскино» не приходилось решать в ручном режиме, нужно снять инфраструктурные ограничения — об этом уже не раз говорили и писали. Сейчас представителям контролирующих органов приходится работать в сложных условиях. Большое спасибо, что они идут навстречу. Надеемся на понимание и в этот раз. Однако инфраструктуру, конечно, нужно обустраивать», — подчеркнул собеседник Fishnews.

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