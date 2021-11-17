На Северном бассейне получили добавку по крабам

Общий допустимый улов крабов камчатского и стригуна опилио в Баренцевом море на 2021 г. увеличен. Объемы распределены по пользователям.

Краба камчатского на Северном бассейне в нынешнем году разрешено поймать на 875 тонн больше, чем предполагалось ранее, — 11 815 тонн. Допустимый улов стригуна опилио в Баренцевом море вырос на 1325 тонн — до 14575 тонн.

Изменения в ОДУ внесены приказом Минсельхоза от 20 октября 2021 г. № 712, сообщает корреспондент Fishnews. В конце октября добавленные объемы были распределены по видам квот, а затем — по предприятиям.

Этим же приказом установлены допустимые уловы панопы и зирфеи на Дальневосточном бассейне. Это 10 тонн панопы и 20 тонн зирфеи в подзоне Приморье. Эти моллюски только вводятся в сырьевую базу рыболовства.

Напомним, что общий допустимый улов в морских водах на предстоящий год определен приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 19 октября 2021 г. № 711.

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