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Гренландскую креветку в Восточно-Сахалинской подзоне теперь будут ловить по квотам

Гренландская креветка Восточного Сахалина перешла в новый режим

Минсельхоз внес изменения в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. По квотам теперь будет добываться гренландская креветка Восточного Сахалина, также к промыслу готовят краба опилио в Карском море.

Изменения в перечень видов водных биоресурсов, которые добываются в режиме установления ОДУ, внесены приказом Минсельхоза от 25 июня 2020 г. № 346.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли гренландская креветка в Восточно-Сахалинской подзоне. До этого ее осваивали в режиме возможного вылова, причем в отраслевом сообществе говорили о проблеме перелова, ведь механизмов, позволяющих оперативно закрыть промысел после освоения рекомендованных объемов, сегодня нет.

В перечень для Дальневосточного бассейна также включены моллюски панопа и зирфея – не так давно они пополнили список объектов для российских рыбаков.

Также к освоению готовят и краба-стригуна опилио в Карском море – этот объект вошел в «одуемые» по Западно-Сибирскому бассейну.

В то же время из ОДУ вывели сазана Состинских озер Калмыкии, Угличского и Горьковского водохранилищ, озера Селигер, Тверской, Костромской (озера Галичское и Чухломское), Оренбургской, Пензенской, Волгоградской (Волга, Ахтуба, водоемы Волго-Ахтубинской поймы) областей. Исключена из перечня щука Состинских озер Калмыкии.

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