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Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Юрий Москальцов: России нужно возрождать океанический флот

Юрий Москальцов — в рыбной отрасли фигура легендарная. В 1980-х гг. он руководил советским суперглавком «Дальрыба», а потом возглавил пришедшее ему на смену акционерное общество. В канун своего 80-летнего юбилея Юрий Иванович рассказал Fishnews о развитии промысла в эпоху СССР и оценил ситуацию в рыболовстве современной России.

В позднесоветское время уловы на Дальнем Востоке были значительно выше, чем сейчас. По мнению президента АО «Дальрыба» Юрия Москальцова, эффективность обеспечивали плановая система и фактически полувоенная дисциплина, а также работа управленческой вертикали.

«Было Министерство рыбного хозяйства СССР, на которое замыкались главки макрорегионов. Например, «Дальрыба» была главком на Дальнем Востоке. В регионах на нее замыкались «промы» — Приморрыбпром, Сахалинрыбпром, Камчатрыбпром, Магаданрыбпром… Эту систему начал выстраивать в конце 1950-х годов министр рыбной промышленности Александр Акимович Ишков», — напомнил Юрий Москальцов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он возглавил «Дальрыбу» почти 40 лет назад. «Первое, чем я здесь занялся в главке, — это рациональной расстановкой флота Дальнего Востока. Столкнулся с тем, что от «Дальрыбы» работал целый десяток промысловых экспедиций. Были крупные экспедиции, такие как Охотоморская, Беринговоморская, Курильская, Приморская. Но были еще экспедиции у берегов Новой Зеландии, Антарктиды, в Индийском океане, в Тихом океане в районе Императорского хребта — южнее Гавайских островов. Таким образом могло работать по три-пять судов. И приходилось на эти мелкие экспедиции высылать танкеры, перегрузчики, что оттягивало ресурсы от основных районов промысла», — рассказал президент АО «Дальрыба».

Решение о закрытии мелких экспедиций имело волевой политический характер. «После чего буквально за три года вылов на Дальнем Востоке вырос с 3,2 млн тонн до 3,5 млн тонн. И дальше рост продолжился. Да, из-за закрытия был ропот, были недовольные, но потом все успокоились, потому что это было правильное решение. Ассортимент добываемой рыбы уменьшился, зато выросли объемы», — обратил внимание Юрий Москальцов.

Большую приватизацию в рыбной отрасли он оценивает отрицательно. «Все рассыпалось. Конечно, та приватизация была бездарно организована, не зря некоторых организаторов до сих пор вспоминают недобрыми словами. Государственным предприятиям предложили стать акционерными обществами — большими, средними, маленькими... «Дальрыба» в новых условиях тоже стала акционерным обществом. Мы пытались противостоять развалу», — вспомнил о переломном моменте собеседник Fishnews.

В современных условиях для ускорения рыбной отрасли необходимо обновление флота и обеспечение стабильности работы предприятий через сохранение исторического принципа распределения квот, считает Юрий Москальцов.

Он подчеркнул: сворачивание экспедиционного лова рассматривалось как временная мера и сейчас необходимо его возобновлять.

«Но для этого надо иметь новый крупнотоннажный флот, чтобы отправлять его куда-нибудь в район Новой Зеландии или, допустим, в Антарктику на криля. Сейчас флот старый, куда его отправлять? Надо обновлять, и в этом должно участвовать государство», — отметил президент «Дальрыбы».

Новые суда необходимы и для увеличения общего вылова страны, констатировал Юрий Москальцов. «Причем нужен именно океанический флот. И, конечно, перерабатывающие предприятия», — обратил внимание он.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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