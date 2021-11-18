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Место добычи россыпного золота в районе нерестовой реки Быстрая. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Камчатские реки защитят зонами

На самых важных водных объектах Камчатского края планируется создать рыбохозяйственные заповедные зоны. Это позволит защитить реки от негативного воздействия горнорудных работ.

В мае 2020 г., когда камчатская общественность была обеспокоена новостями о работах на россыпном месторождении золота в бассейне реки Большой, глава края Владимир Солодов предложил исключить такие проекты на самых уязвимых природных территориях полуострова. Инициатива получила одобрение на федеральном уровне.

Дискуссия о возможных вариантах решения продолжалась больше года. В результате выбран путь создания на ряде водотоков рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ), что предотвратит здесь разработку недр. Речь идет о 36 реках в семи муниципальных районах, в том числе Озерной, Большой, Пымте, Воровской, Колпакова, Камчатке, Тымлате, Вывенке и других.

«Наша ближайшая задача — еще раз свериться с рыбохозяйственной наукой и направить обращение в федеральный центр, в котором мы приведем свои доводы в пользу создания на Камчатке именно рыбохозяйственных заповедных зон. Если эта инициатива будет принята, то далее Федеральное агентство по рыболовству должно будет поручить отраслевой науке (Камчатскому филиалу ВНИРО) обосновать формирование РХЗЗ. По словам представителей науки, на подготовку обоснования по каждой из выбранных рек уйдет порядка двух месяцев. Все материалы в наличии есть. И к этой работе готовы подключиться представители наших крупных рыбодобывающих компаний», — рассказал Fishnews министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

После апрельской встречи Владимира Солодова и главы Минприроды Александра Козлова ведомство временно ограничило все работы по геологическому изучению, разведке и добыче россыпного золота в бассейнах нерестовых рек Камчатки. Мораторий объявлен как минимум до середины 2022 г. До этого срока Камчатский край должен подготовить, представить и обосновать свои предложения по ограничению добычи полезных ископаемых в бассейнах данных водоемов.

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