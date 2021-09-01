Рекам Камчатки пообещали защиту от старателей

Минприроды объявило о моратории на добычу золота в бассейнах нерестовых рек Камчатки. Запрет вводится на выдачу новых лицензий для освоения участков и проведение аукционов.

Об установлении запрета сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «Мы приняли решение, с губернатором посоветовались и наложили мораторий на такую добычу до изменения законодательства», — заявил глава Минприроды.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе министерства, в защитную зону попали русла и террасы долин водотоков в бассейнах рек.

На Южной Камчатке это реки Озерная, Кошегочек, Опала, Большая, Утка, Кихчик (Усть-Большерецкий район), Пымта, Коль, Брюмка, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Облуковина, Ича (Соболевскай район), Авача, Паратунка, Жупанова, а также бухта Авачинская губа (Елизовский район).

В центральной части полуострова — реки Камчатка и Озерная (Усть-Камчатский район).

На Северной Камчатке (в Корякии) — Сопочная, Хайрюзова, Тигиль, Палана (Тигильский район), Ука, Начики, Хайлюля, Ивашка, Дранка, Макаровка, Карага, Оссора, Тымлат, Кичига, Белая, Валоваям (Карагинский район), Вывенка, Пахача, Апука (Олюторский район).

Напомним, возможность введения моратория на выдачу лицензий для добычи россыпного золота, а также создания ООПТ на самых ценных нерестовых реках Камчатки активно обсуждались в связи с ущербом от старательских работ на берегу реки Быстрой.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews