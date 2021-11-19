Новости
На Собском рыбоводном заводе приступили к осенней бонитировке маточных стад муксуна и чира. Фото пресс-службы правительства ЯНАО (www.yanao.ru)

Рыбоводы Ямала проверяют муксунов-производителей

На Собском рыбоводном заводе в ЯНАО приступили к осенней бонитировке маточных стад муксуна и чира. Предприятие вновь заложит икру для выращивания молоди, которая пополнит природные популяции.

Оценку рыб по комплексу показателей проводят сотрудники предприятия совместно с представителями Росрыболовства и окружного департамента АПК. Рыбоводы оценивают качественные показатели каждого экземпляра: массу, линейные размеры. Затем исследуют производителей на наличие аномалий, таких как переломы плавников или язвы, отставание в росте, а также определяют степень зрелости особей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа, с учетом первых результатов специалисты завода уже начали подготовку к нерестовой кампании по получению икры и дальнейшему подращиванию молоди для восстановления популяций ямальского муксуна.

«Наличие собственного маточного стада позволяет исключить вылов производителей из естественной среды обитания и снизить объемы закупа материала в других рыбоводных хозяйствах. Вскоре мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценных пород сиговых», — заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Колесников.

Работа по формированию собственных ремонтно-маточных стад для воспроизводства ведется на Ямале с 2016 г. Для этого каждый сезон сотрудники завода оставляют несколько тысяч мальков для выращивания в бассейнах.

В прошлом году впервые в истории предприятия было получено около 2,5 млн штук икры муксуна, добытой из собственного стада завода. Выращенную из нее молодь выпустили летом, после того как каждый экземпляр достиг навески не менее 1,5 г.

Результаты генетических исследований, проведенных Институтом экологии растений и животных Уральского отделения РАН, подтвердили: выращиваемые на заводе особи муксуна отнесены к популяции, позволяющей пополнять полученной от них молодью как реки Обь и Собь, так и Таз.

Запрет на вылов муксуна из-за сокращения популяции был введен в 2014 г. и действует до сих пор. За последние пять лет Собский рыбоводный завод выпустил порядка 100 млн штук молоди сиговых — муксуна и чира. В этом сезоне предприятие отправило в дикую природу 13,2 млн молоди.

Фото предоставлены пресс-службой правительства ЯНАО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икраправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.