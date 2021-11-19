Рыбоводы Ямала проверяют муксунов-производителей

На Собском рыбоводном заводе в ЯНАО приступили к осенней бонитировке маточных стад муксуна и чира. Предприятие вновь заложит икру для выращивания молоди, которая пополнит природные популяции.

Оценку рыб по комплексу показателей проводят сотрудники предприятия совместно с представителями Росрыболовства и окружного департамента АПК. Рыбоводы оценивают качественные показатели каждого экземпляра: массу, линейные размеры. Затем исследуют производителей на наличие аномалий, таких как переломы плавников или язвы, отставание в росте, а также определяют степень зрелости особей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа, с учетом первых результатов специалисты завода уже начали подготовку к нерестовой кампании по получению икры и дальнейшему подращиванию молоди для восстановления популяций ямальского муксуна.

«Наличие собственного маточного стада позволяет исключить вылов производителей из естественной среды обитания и снизить объемы закупа материала в других рыбоводных хозяйствах. Вскоре мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценных пород сиговых», — заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Колесников.

Работа по формированию собственных ремонтно-маточных стад для воспроизводства ведется на Ямале с 2016 г. Для этого каждый сезон сотрудники завода оставляют несколько тысяч мальков для выращивания в бассейнах.

В прошлом году впервые в истории предприятия было получено около 2,5 млн штук икры муксуна, добытой из собственного стада завода. Выращенную из нее молодь выпустили летом, после того как каждый экземпляр достиг навески не менее 1,5 г.

Результаты генетических исследований, проведенных Институтом экологии растений и животных Уральского отделения РАН, подтвердили: выращиваемые на заводе особи муксуна отнесены к популяции, позволяющей пополнять полученной от них молодью как реки Обь и Собь, так и Таз.

Запрет на вылов муксуна из-за сокращения популяции был введен в 2014 г. и действует до сих пор. За последние пять лет Собский рыбоводный завод выпустил порядка 100 млн штук молоди сиговых — муксуна и чира. В этом сезоне предприятие отправило в дикую природу 13,2 млн молоди.

Фото предоставлены пресс-службой правительства ЯНАО.

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