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Специалисты Собского рыбоводного завода впервые получили икру от маточного стада муксуна. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Ямальский муксун поделился икрой с рыбоводами

На Ямале впервые получили икру от маточного стада муксуна. Специалисты Собского рыбоводного завода надеются, что уже в 2022 г. предприятие сможет само обеспечивать себя достаточным количеством биоматериала для полного цикла разведения ценной породы.

Сотрудники завода перевели в специальный бассейн около 500 самок муксуна. Все они готовы по мере созревания дать икру. На 1 декабря специалисты вручную отцедили биоматериал у 22 рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

После забора и оплодотворения икру переносят в инкубационный аппарат. По истечению шести месяцев она превращается в личинки, из которых выращивается молодь.

Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает 6-8 лет. В условиях индустриального рыбоводства этого результата удалось достичь за 4-5 лет. Для рыбы создаются оптимальные условия: температурный режим, правильное кормление.

Одна самка муксуна дает 25-30 тыс. икринок. Всего же на заводе планируют получить 500-600 тыс. икряных шариков.

«Для нашего коллектива это большая радость. Мы впервые получили собственную икру. В 2021 году нам еще придется закупать материал в других рыбоводных хозяйствах, но мы надеемся, что уже в 2022 году такая необходимость исчезнет, и мы сможем сами обеспечивать себя достаточным количеством икры для полного цикла разведения ценной породы. Формировать ремонтно-маточное стадо муксуна на Ямале начали еще в 2016 году», – рассказал директор завода Дмитрий Колесников.

В правительстве ЯНАО отметили, что получение икры на предприятии является важным событием для региона. Работа с собственным маточным стадом позволяет исключить вылов производителей из естественной среды обитания.

«Таким образом мы можем прогнозировать объемы получаемой икры и молоди в дальнейшем, что положительно повлияет на восстановление муксуна на территории округа. Опыт сотрудников завода позволяет нам с уверенностью констатировать факт возможности получения икры на более ранних стадиях развития», – подчеркнула заместитель директора департамента регионального АПК‚ начальник управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Любовь Охман.

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Fishnews

  • Специалисты Собского рыбоводного завода впервые получили икру от маточного стада муксуна. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Икру и молоки отцеживают вручную. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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