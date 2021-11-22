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Консервы предлагают перевести на цифровую маркировку

Консервы предлагают перевести на цифровую маркировку

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о необходимости цифровой маркировки консервов. В ведомстве отмечают, что это позволит бороться с обманом потребителей.

Маркирование консервированной продукции животного происхождения обсудили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Напомним, что ЦРПТ выступает оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

«Консервы маркировать необходимо», — заявил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Он отметил, что Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, в консервах из сайры, когда в банку кладется сардина-иваси. «Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов. Так, сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья. В результате предприниматели закупают его, например, в Китае, фасуют в России и продают как продукцию собственного изготовления, тем самым вводя в заблуждение потребителя. Маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с подобного рода деятельностью», — отметил Сергей Данкверт.

ЦРПТ поддержал инициативу Россельхознадзора и сообщил о готовности к внедрению маркировки этой продукции, если такое решение будет принято правительством, рассказали в пресс-службе ведомства.

Тема цифровой маркировки рыбопродукции в ноябре обсуждалась на конференции Fishnews Online. Как отметили в Рыбном союзе, пока сложно сказать, насколько маркирование помогает в борьбе за четный рынок, в то же время это дополнительные расходы для производителей. При этом в объединении подчеркнул важность задачи по борьбе с фальсификатом на рынке продукции из водных биоресурсов. Это работа в интересах не только потребителей, но и добросовестных предприятий.

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