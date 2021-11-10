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Способы борьбы с рыбным фальсификатом обсудили на конференции Fishnews

Ассоциации предложили методы борьбы с рыбными подделками

Фальсификация на рынке рыбной продукции — не редкость. За чистоту торговых рядов нужно бороться ужесточением наказания для недобросовестных предприятий, а вот цифровая маркировка здесь пока не видится эффективным инструментом, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Подмену видового состава специалисты обнаружили в 35% исследованных образцов консервов из сайры — таковы свежие данные Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Недобросовестные производители подменяют сайру сардиной-иваси или сельдью. И с этой проблемой обмана потребителя, конечно, нужно бороться, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

По мнению руководителя АРПП, вопрос фальсификата на рыбном рынке надо обсуждать наравне с браконьерством. Для борьбы с такими нарушениями нужно предусмотреть адекватные наказания, уверен президент отраслевого объединения. В законодательстве уже установлена уголовная ответственность за подделку алкогольной продукции — в случае с фальсификацией рыбной продукции также есть угроза для здоровья потребителя, ведь белковое отравление — это не шутка, добавил Георгий Мартынов.

Консервы, причем не только из сайры, подделывают чаще всего, оценил председатель Рыбного союза Александр Панин. Подмена не только вредит интересам добросовестных производителей из-за того, что они не могут выиграть ценовую борьбу. «Это еще и жестко отталкивает потребителя от рыбной продукции в целом», — обратил внимание руководитель ассоциации. В условиях когда рыба и так не в фаворе у покупателей это тем более недопустимо.

Сейчас по разным категориям товаров внедряется обязательная цифровая маркировка. Все идет к тому, что такое требование введут и для рыбной продукции, отметил Александр Панин. Причем необходимость нанесения таких меток, по словам руководителя Рыбного союза, повлечет серьезные расходы для производителей. Нанесение одного знака обходится примерно в 50 копеек — если речь идет о дорогой шубе, то сумма невелика, но если о бюджетных консервах, то вклад в стоимость уже другой.

Насколько цифровая маркировка поможет в борьбе за чистый рынок — большой вопрос. Наверное, постепенно система маркирования будет развиваться, но пока это скорее дорогая игрушка, считает Александр Панин.

По опыту представителей молочной промышленности, рассказал руководитель Рыбного союза, на установку оборудования по маркировке для одной производственной линии нужно порядка 18 млн рублей. А что если таких линий семь? Тогда это уже 126 млн рублей.

Рынку известно, кто из производителей занимается подделкой — они делают это из года в год, и ничего не меняется. «Вот здесь необходимо, наверное, совместно, ассоциациям в том числе, бороться с такими недобросовестными производителями и добиваться от контролирующих органов просто закрытия этих предприятий», — считает глава отраслевого объединения.

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НазадМетки: аквакультурабраконьерство
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