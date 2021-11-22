Жителей Камчатки обеспечивают доступной рыбой

По программе «Камчатская рыба» в неделю реализуется больше двух тонн продукции по доступным ценам. Социальный проект был запущен в июле прошлого года по инициативе губернатора Владимира Солодова.

Продукцию в рамках проекта можно приобрести в 24 торговых точках Петропавловска, Елизова и Вилючинска, сообщили Fishnews в пресс-службе камчатского правительства. Всего с июля 2020 г. реализовано 194 тонны мороженой белорыбицы и 30 тонн охлажденной.

«Проект пользуется спросом. В этом году мы начали реализовывать мороженую красную рыбу», — обратил внимание министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Он отметил, что ведется работа по подключению и других точек к проекту.

«К работе подключаются поселки Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Озерной, где будет реализовываться рыбопродукция по доступным ценам в рамках проекта. В период лососевой путины удалось реализовать более 160 тонн охлажденного лосося, по сниженной цене продано 17 тонн икры», — рассказал министр.

Он добавил, что порядка 140 тонн свежего лосося рыбопромышленники безвозмездно выделили на нужды социально незащищенных слоев населения.

«Основные компании, которые предоставляют свою продукцию в рамках проекта, это Колхоз имени В.И. Ленина, «Океанрыбфлот», при этом к программе подключилось большое количество предприятий, которые на разных этапах участвуют в реализации проекта», — отметил Андрей Здетоветский. Безусловно, у «Камчатской рыбы» есть перспективы, в том числе по расширению ассортимента, уверен он

Проект работает как во время «красной» путины, так и в межсезонье — с белорыбицей. Расширять ассортимент помогают новые инвестиционные проекты, которые воплотили в жизнь камчатские компании.

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