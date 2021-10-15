«Камчатская рыба» продолжает работать и между путинами

Программа «Камчатская рыба» в регионе реализуется не только в период основных путин, но и в межсезонье. В рамках проекта, запущенного губернатором Владимиром Солодовым, по сниженным ценам поставляются белорыбица, лосось, кальмар.

Работа по повышению доступности рыбных товаров была систематизирована в прошлом году в рамках губернаторского проекта «Камчатская рыба». Реализация программы продолжается, рассказал Fishnews министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Цены на 20-30% ниже рыночных.

Более чем за год продано свыше 200 тонн мороженой белой рыбы — это минтай, навага, треска, камбала. Также в продуктовой линейке проекта — кальмар.

«Удалось нам запустить и реализацию охлажденной рыбы, продано несколько десятков тонн такой продукции», — отметил руководитель краевого минрыбхоза.

Расширять возможности рыбного ассортимента помогают новые инвестиционные проекты, которые воплотили в жизнь камчатские компании. Наливной флот Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и «Камчаттралфлота» доставляет охлажденную рыбу.

«Единственное, конечно, не так много магазинов, оборудованных для продажи свежей и охлажденной рыбы, тем не менее уже больше года обеспечиваются продажи такой продукции по очень и очень доступным ценам», — сообщили в краевом министерстве.

Реализовано более 120 тонн охлажденной горбуши по цене 50 рублей за килограмм. Программа помогла снизить для населения и цены на икру — до 2-2,5 тыс. за килограмм.

Более 160 тонн рыбы предприятия раздали бесплатно — социально незащищенным категориям граждан и жителям удаленных поселков. С Ассоциацией добытчиков лососей Камчатки достигнута договоренность о том, что в межпутинный период будут обеспечены продажи мороженого лосося.

«Терминал «Сероглазка» нам помогает с хранением. Компании, которые входят в Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, предоставили объемы, и уже сейчас эта рыба лежит на прилавках. Цена варьируется от 50 до 70 рублей», — отметил Андрей Здетоветский.

Руководитель краевого минрыбхоза поблагодарил предприятия, участвующие в программе.

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