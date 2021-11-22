Пресноводная форель получит налоговую льготу

Со следующего года ставка налога на добавленную стоимость при продаже пресноводной живой форели будет снижена с 20% до 10%. Правительство внесло необходимые для предоставления льготы изменения.

Поправки внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

В список вошли ручьевая, озерная и радужная живая форель. Льготные налоги при реализации морской форели, а также пресноводной форели в свежем или охлажденном виде применяются с 2004 г.

Постановление правительства подготовлено для выполнения новых норм Налогового кодекса, которые были приняты в июле 2021 г. и вступят в силу с 1 января 2022 г. Предполагается, что решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития.

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