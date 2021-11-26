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Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) проанализировали причины роста цен на красную икру

Что происходит на икорном рынке, объяснил президент ВАРПЭ

«Ценовое помешательство» на икорном рынке носит временный характер и обусловлено тремя факторами: первый — структура икорного рынка, второй — «логистическое трение», третий — колебания внешнеэкономического барометра», — отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Удорожание красной икры вызвало целую волну публикаций в СМИ. Тему прокомментировало Росрыболовство, отметив, что объемы производства этой продукции выше прошлогодних. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) проанализировали причины роста цен на популярную составляющую новогоднего меню и считают, что ситуация изменится.

«Ценовое помешательство» на икорном рынке носит временный характер и обусловлено тремя факторами: первый — структура икорного рынка, второй — «логистическое трение», третий — колебания внешнеэкономического барометра, — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. — Разберем все три по порядку. Икорный рынок состоит из двух этажей. На первом этаже – мороженая икра, которая производится в регионах вылова и является сырьем для изготовления икры, предназначенной потребителю. Здесь нет дефицита. Лососевая путина в 2021 году позволила добыть 538 тыс. тонн лососей — это около 25 тыс. мороженой икры. В этом сегменте существенного роста отпускных цен не произошло.

Второй этаж — это икра, закатанная в банки и готовая к употреблению. Вот на этом этаже сейчас происходит лихорадка. Производители готовой икры опасаются перебоев поставок мороженой икры и свои страхи закладывают в цену.

Какие страхи? Страх транспортных перебоев: стоимость доставки рефконтейнеров резко выросла из-за их дефицита. В целом транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен.

Немаловажную роль играет внешнеэкономический фактор. Рыбная отрасль — как и вся экономика — работает в мировом рынке, ценовые волны мирового рынка доходит и до нас. Прошлогодняя лососевая путина была неудачной, поэтому просели запасы на главном — по емкости — икорном рынке в мире — Японии. Япония сама добывает лососевых и импортирует их из других стран. Международные аналитики отмечают, что положение с запасами переработанной икры лосося в Японии продолжает обостряться.

Их общий объем даже по сравнению с прошлым годом снизился настолько сильно, что никакие предупреждения о росте цен не влияют на ситуацию. Общий объем отгрузок даже при уже достаточно сильно поднявшемся уровне цен оказался практически на 30% больше общего объема новых поступлений. В результате этого к началу сентября, когда фактически стартовал новый сезон промысла осенней кеты на севере Японии, объем остатков переработанной икры на основных холодильниках страны сократился еще на 12%, до 2,07 тыс. тонн. К сентябрю их уровень был на 40% меньше, чем в 2020 году, когда уровень запасов уже оценивался как критически низкий.

С учетом этой ситуации хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усиленно пополняет запасы, — это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва «цепочек поставок». На втором этаже икорного рынка возникли опасения резкой остановки поставок мороженого сырья, которые монетизировались в повышение розничных цен.

Сочетание указанных факторов резко усилило волатильность рынка и повлияло на цену спотовых контрактов. Предновогодние закупки в массе своей еще не начались, поэтому значимость этого фактора на цену икры пока ничтожна.

Если конкретизировать ситуацию с ценами, то продажи икры лосося на токийских рынках показали, что и в сентябре предложение оставалось еще более ограниченным, чем в 2020 году, поэтому цены продолжали свой подъем. В сентябре цены в Токио на пробойную икру достигли 6836 иен/кг (4 443,4 руб./кг). В то же время российские цены рыбаков (отпускные цены) на готовую к потреблению икру горбуши держались на уровне 2800 рублей — это примерно на 15% ниже, чем в 2020 году (3300 рублей за килограмм). При этом на холодильнике в Домодедово оптовые цены на икру горбуши на 50–60% были выше отпускных и находились в пределах 4000-4500 рублей за килограмм.

Однако учитывая быстрое пополнение запасов икры в Японии, можно ожидать коррекции цен на внешнем рынке, а повышение ритмичности поставок снижает уровень страхов трейдеров и переработчиков. Такое развитие событий, помноженное на реальную покупательскую способность населения, позволяет сделать предположение о коррекции цен на икру и на внутреннем рынке».

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