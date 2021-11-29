Общественный совет подведет итоги года 23 декабря

На декабрьском заседании Общественный совет при Росрыболовстве намерен подвести итоги работы за 2021 г., утвердить планы на следующее полугодие и обсудить рекомендации Общественной палаты РФ по улучшению деятельности советов.

Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве определил повестку дня последнего в этом году заседания, которое планируется провести 23 декабря. Члены ОС рассмотрят рекомендации по повышению эффективности, которые дала Общественная палата РФ. Напомним, в рейтинге палаты, которая курирует работу общественных советов при органах исполнительной власти, ОС при Росрыболовстве занял седьмое место.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании планируется обсудить итоги работы общественного совета в 2021 г. и план мероприятий на первое полугодие 2022 г.

Кроме того, ОС намерен утвердить кандидатуры для участия в работе комиссий по расторжению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов — решение об этом было принято на предыдущем заседании совета 19 ноября.

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