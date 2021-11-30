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Ассоциация добытчиков краба направила вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу обращение по проблемам пункта пропуска «Краскино»

Состояние «Краскино» побудило добытчиков краба обратиться к вице-премьеру

Ассоциация добытчиков краба направила вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу обращение по проблемам пункта пропуска «Краскино». Ситуацию можно назвать катастрофической, заявили в объединении.

Состояние пункта пропуска «Краскино» в Приморье грозит новыми проблемами для грузоперевозок, бьют тревогу в Ассоциации добытчиков краба. Автомобильный погранпереход и раньше был важен для перевозок живых морепродуктов, а с пандемией роль такой транспортной схемы возросла еще больше.

Тем не менее состояние пункта пропуска никак не соответствует его значению. «К сожалению, на сегодняшний день ситуацию на МАПП «Краскино» можно охарактеризовать как катастрофическую», — отметила ассоциация в письме к вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Несмотря на неоднократные поручения, позитивных изменений так и не наступило: инфраструктура пограничного перехода настолько изношена, что не позволяет в полной мере использовать даже имеющиеся грузовые досмотровые комплекса, говорится в обращении.

«Все это приводит к многокилометровым заторам на переходе, в которых люди в антисанитарных условиях по 10 дней ждут своей очереди пройти границу, при этом живая продукция гибнет», — обратила внимание ассоциация.

В середине октября из-за очереди погибло примерно 20-25% живой продукции, участники ВЭД потеряли 10-12 млн долларов, привели примеры в АДК.

Впереди горячий для поставщиков живого краба декабрь, и беда может повториться, если заранее не принять меры, предупредили в ассоциации.

Необходимо установить на постоянной основе с 1 декабря время работы «Краскино» с 9:00 до 22:00, семь дней в неделю, предложили в объединении.

Также ассоциация заявила о необходимости организовать в декабре 2021 г., на период сезонного увеличения грузопотока, одновременную работу грузовых и пассажирского досмотровых комплексов, сообщает корреспондент Fishnews.

Корень проблемы «Краскино» — в состоянии инфраструктуры, пока эти ограничения не сняты, контрольные органы не смогут сильно поменять ситуацию. Но изменение работы пункта пропуска позволит хотя бы отчасти ускорить движение машин, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Среди направлений работы, по которым дела обстоят в России хуже всего, пограничные пункты пропуска на одной из первых позиций, заявил в августе Юрий Трутнев.

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