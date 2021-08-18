Юрий Трутнев: Пунктами пропуска похвастаться сложно

Среди направлений работы, по которым дела обстоят в России хуже всего, пограничные пункты пропуска на одной из первых позиций, считает вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Возможно, будет изменена система управления на этих объектах, сообщил он.

Частные пункты пропуска в Приморье удалось передать в государственное ведение, но на этом работа не заканчивается, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с журналистами во Владивостоке. «Сейчас надо государственные (пункты - прим. корр.) привести в порядок», — подчеркнул он.

На сегодняшний день это то направление, которым похвастаться сложно, заявил вице-премьер - полпред президента.

По пограничным переходам была «масса поручений», напомнил Юрий Трутнев. Предложения в этой сфере направлены председателю правительства, отметил вице-премьер — полпред.

«Мы эту тему обсуждали с председателем правительства. Возможно, будем в целом менять систему управления строительством пунктов пропусков», — рассказал он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июне в Приморье Юрий Трутнев провел совещание по проблемам пограничных переходов. Вице-премьер – полпред выступил за создание единого контрольного органа, который будет координировать функционирование пунктов пропуска. Сегодня на погранпереходах работает целый ряд госорганов.

Фото пресс-службы правительства Приморья.

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