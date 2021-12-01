Инвестквоты разошлись по компаниям

Росрыболовство закрепило за компаниями доли квот вылова в инвестиционных целях трески, палтусов и макрурусов. Объемы распределены под строительство среднетоннажных судов.

Приказом от 29 ноября 2021 г. № 723 Росрыболовство закрепило за пользователями доли инвестиционных квот — трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах, палтусов и макрурусов в Западно-Беринговоморской зоне.

Право на добычу компании получат после ввода в эксплуатацию среднетоннажных судов длиной не менее 50 м (объект инвестиций типа «Ф»). Четыре таких судна должно построить АО «ЯМСы» (Камчатка), одно — ООО «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и одно — «Треска ДВ» (Хабаровский край), сообщает корреспондент Fishnews.

Доли квот определены по результатам аукциона на понижение. Остаток нераспределенных долей составил 6,676%.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews