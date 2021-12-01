Борьба с пандемией и инвестиции: о чем договорились Россия и Китай

Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в совместном коммюнике заявили о готовности укреплять торгово-экономическое сотрудничество.

26-я регулярная встреча глав правительств России и Китая проходила по видеосвязи. Стороны договорились «продолжать укреплять торгово-экономическое сотрудничество, совершенствовать структуру товарооборота, выявлять новые точки роста», отмечено в коммюнике по итогам встречи.

Среди направлений для взаимодействия Россия и Китай традиционно указали и развитие торговлей продовольствием и сельхозпродукцией. Стороны заявили о готовности плотно сотрудничать в вопросах расширения взаимного доступа товаров АПК. Также они пообещали создавать стабильные и предсказуемые условия для торговли и инвестиционного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Говорится в коммюнике и об инвестиционном диалоге. Главы правительств решили поручить Минэкономразвития РФ и Министерству коммерции КНР изучить целесообразность совершенствования двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Стороны заявили о готовности активнее работать над преодолением негативного влияния пандемии на транспортное сообщение и торговлю.

Отдельное внимание — пунктам пропуска

Ряд пунктов в сообщении по итогам встрече посвятили пограничным переходам. Стороны договорились «предпринимать согласованные совместные усилия для обеспечения функционирования пунктов пропуска на российско-китайской государственной границе».

Планируется изучить вопрос разработки нового межправительственного соглашения о пунктах пропуска. Напомним, что такой договор был подписан в 1994 г.

Заявлено о продолжении взаимодействия по вопросам совершенствования инфраструктуры пунктов пропуска, оптимизации графиков их работы. Стороны собираются проанализировать возможности сотрудничества по созданию интеллектуальной таможни.

Арктический диалог

Главы правительств договорились наращивать взаимодействие по устойчивому развитию Арктики, содействовать сотрудничеству в области использования Северного морского пути «на основе прав и с учетом интересов прибрежного государства».

Стороны решили поддержать подготовку Дорожной карты развития российско-китайского сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации.

Также в коммюнике говорится о сотрудничестве в области сохранения природы (в том числе трансграничных водных объектов и биоразнообразия), медицины, промышленности, взаимодействии в гуманитарной сфере.

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