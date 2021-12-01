Отечественному флоту разрешат рыбачить в водах Фарер

Россия и Фарерские острова договорились о взаимной передаче квот на 2022 г. Суда РФ смогут осваивать в фарерской рыболовной зоне путассу, скумбрию и сельдь.

Флот Фарер разрешат добывать треску, пикшу, камбалу и приловы других видов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Договоренности достигнуты на 45-й сессии Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству в Торсхавне. Стороны представили научные данные о состоянии рыбных запасов в своих водах, а также обменялись статистической информацией о результатах промысла в ИЭЗ России и Фарерской рыболовной зоне за 2020 г. и истекший период 2021 г.

Кроме того, подписан Согласованный протокол по электронному обмену данными о вылове и деятельности промысловых судов. В будущем году Россия и Фареры планируют провести тестирование.

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