«Норебо» уплывает из ВАРПЭ

Группа «Норебо» сообщила о решении покинуть Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. В холдинге отметили, что их представления о перспективах отрасли существенно отличаются от политики руководства ВАРПЭ.

В сообщении холдинга говорится следующее: «1 декабря 2021 года рыбопромысловые компании «Норебо» приняли решение о выходе из состава ВАРПЭ. Президенту ВАРПЭ были направлены соответствующие заявления о выходе из ассоциации.

В состав ВАРПЭ входили компании: «Акрос», «РК Согра», «Альтернатива», «Карат-1», «Рыбпроминвест», «Мурманский траловый флот» и «Мурманский губернский флот».

Сегодня приходится признать, что представление «Норебо» о том, в каком направлении должна развиваться рыбная отрасль России существенно отличается от политики, проводимой руководством ВАРПЭ.

Предложения «Норебо» о долгосрочном развитии рыбной отрасли России опубликовано на официальном сайте компании.

Структура принятия решений и управления в ассоциации при таком большом количестве важных вопросов, которые возникают в отрасли, не позволяет оперативно реагировать на современные вызовы. Необходимо несколько крупных ассоциаций, которые будут помогать в развитии отрасли.

Несмотря на выход компаний «Норебо» из ВАРПЭ, мы сохраняем наше участие в других крупных ассоциациях, таких как, Ассоциация добытчиков минтая и Союз рыбопромышленников севера, которые являются членами ВАРПЭ».