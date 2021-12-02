Новый участок в заливе Анива разыграют среди марифермеров

Рыбоводный участок у южного побережья Сахалина выставлен на электронный аукцион. РВУ предназначен как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры, заявки принимаются до 9 января.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, единственный лот представляет собой акваторию площадью 100 га в заливе Анива у берегов Тонино-Анивского полуострова напротив села Новиково.

Стартовая цена лота — 967 тыс. рублей. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Торги предполагается провести на электронной площадке «РТС-тендер», начало 17 января.

Напомним, ранее на аукцион был выставлен еще один участок по соседству.

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