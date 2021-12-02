Российская рыба возвращается в Сингапур

Впервые с 2019 г. начался экспорт отечественной рыбы и морепродуктов на рынок Сингапура. Контракт на поставку минтая, пикши, трески, палтуса и креветки заключила группа компаний «Агама».

Вся продукция экспортируется в фирменной упаковке под брендом AGAMA. Товары прошли необходимые проверки регуляторов обеих стран, сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга.

Директор по продажам «Агама Истра» Вероника Герасименко отметила, что рыба и морепродукты традиционно являются основными экспортными статьями из России в Азиатский регион, поэтому этот рынок для компании — один из приоритетных. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в АТР был введен усиленный контроль за «ветеринарными» грузами. В частности, в Китае российская рыбопродукция на некоторое время практически попала под запрет. Кроме того, многие поставщики приостановили экспорт из-за большого скопления грузов и сложностей на таможне.

«Сейчас ситуация стала полегче и мы возобновляем усиленную работу в этом направлении. Главная задача на ближайшее время — понять, как реагируют на нашу продукцию жители Сингапура, подобрать для них максимально востребованный продукт и, возможно, расширить ассортимент. Наша цель — поставки продуктов с добавленной стоимостью под брендом AGAMA», — рассказала Вероника Герасименко.

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