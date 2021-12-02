АзНИИРХ провел эксперимент с молодью пиленгаса

Азово-Черноморский филиал ВНИРО выпустил в Керченский пролив экспериментальную партию сеголеток пиленгаса. Ученые рассчитывают, что увеличенная навеска — до нескольких граммов — повысит выживаемость молоди.

В Азово-Черноморском бассейне пиленгас представляет интерес не только для морского промысла. Завезенный с Дальнего Востока и акклиматизированный к местным условиям вид является перспективным объектом для пастбищной аквакультуры и мелиорации водоемов. Поэтому ученые уделяют особое внимание разработке технологий искусственного воспроизводства и товарного выращивания этой рыбы.

В ноябре сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) выпустили в Керченский пролив экспериментальную партию молоди пиленгаса.

«Масса выпущенных сеголеток составила в среднем 6–7 г, что значительно превысило таковую выпусков предыдущих лет (0,5–1 г). Ожидается, что жизнестойкость молоди также будет значительно выше. Сеголеток выращивали на живых кормах и подкармливали комбикормом. Молодь была очень активна, отхода при облове и выпуске не наблюдалось», — рассказал начальник отдела «Керченский» АзНИИРХ Сергей Высочин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, сеголетки пиленгаса были получены искусственным путем в бассейновом цеху научно-исследовательской базы «Заветное», расположенной на берегу Керченского пролива. НИБ с 1970-х гг. ведет научные исследования в области разработки биотехнологий искусственного воспроизводства морских гидробионтов — рыб, двустворчатых моллюсков, кормового зоопланктона и микроводорослей.

В последние годы рыбоводные мощности базы были обновлены и расширены, увеличены диапазон исследований и география внедрения разработок. Сейчас большое внимание уделяется выращиванию посадочного материала приоритетных технологичных объектов марикультуры — пиленгаса, черноморской камбалы-калкан и тихоокеанской устрицы.

Фотографии предоставлены пресс-службой АзНИИРХ.

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