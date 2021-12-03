В Приморье разобрали «китовую тюрьму»

В бухте Средняя Приморского края по представлению прокуратуры были демонтированы вольеры для содержания морских млекопитающих. Ранее это место получило известность как «китовая тюрьма» для косаток и белух.

Проверку провела Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Было установлено, что компания «Лакколит» использует бухту для стоянки и обслуживания судов. В 2018 г. часть акватории арендовали другие компании «для содержания неправомерно выловленных косаток и белух в семи несамоходных сооружениях», сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

«Несмотря на расторжение указанных договоров в октябре — ноябре 2020 г., меры по освобождению бухты от названных сооружений бывшими арендаторами не приняты», — говорится в пресс-релизе.

Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор внес представление «Лакколиту». После этого плавучие конструкции были демонтированы и перемещены на Ливадийский судоремонтный завод «в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению». Новый собственник планирует переработать вольеры и использовать их для ремонта флота.

В настоящее время акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров, отметили в прокуратуре. Ведомство напомнило, что содержащиеся там животные были выпущены в естественную среду в 2019 г. (10 косаток и 84 белухи).

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