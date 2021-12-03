ОДУ Каспия, Балтики и Черного моря распределили по видам квот

Росрыболовство распределило общие допустимые уловы на 2022 г. по видам квот еще для трех бассейнов — Азово-Черноморского, Западного и Волжско-Каспийского бассейнов. Это важный шаг для организации промысла в предстоящем году.

Общие допустимые уловы биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна на 2022 г. распределены по видам квот приказом Росрыболовства от 1 декабря 2021 г. № 740. В частности, определены объемы для промысла на Каспии щуки, леща, судака и других рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом от 1 декабря 2021 г. № 741 Росрыболовство поделило по направлениям ОДУ водных биоресурсов Западного бассейна, а также квоты добычи, предоставленные России по соглашениям с Литвой и Польшей. С помощью этого документа можно оценить перспективы на Балтике, в Куршском, Калининградском (Вислинском) и Финском заливах.

Приказом от 1 декабря 2021 г. № 742 распределен общий допустимый улов Азово-Черноморского бассейна.

Напомним, что общий допустимый улов на предстоящий год утвержден приказом Минсельхоза России от 19 октября 2021 г. № 711. Затем ОДУ распределяется по видам квот — для традиционного рыболовства коренных народов, научных исследований, аквакультуры, организации любительской рыбалки, промышленного лова и т.д. Следующие важнейшие для предприятий документы — приказы о распределении квот по пользователям.

Приказы Росрыболовства смотрите в прикрепленных файлах.

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