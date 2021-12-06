Китай отметил важность вакцинации для рыбных поставок

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР обсудили вопросы поставок рыбопродукции. Помочь торговле может меморандум, регламентирующий отсутствие следов коронавируса на упаковке, считают в российском в ведомстве.

Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков и начальник Бюро по контролю безопасности импортируемых и экспортируемых продуктов питания Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь провели переговоры по видеосвязи. Во встрече участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства и Роспотребнадзора.

Константин Савенков сообщил, что Россия заинтересована в скорейшем восстановлении прежних объемов торговли рыбной продукцией и прямых способов ее доставки в Китай. Этот вопрос имеет приоритетное значение и поднимается на переговорах самого высокого уровня.

«Я хочу заверить вас в том, что жесткие профилактические меры, которые мы принимаем, полностью гарантируют отсутствие коронавирусной инфекции на всех этапах производства и транспортировки рыбной продукции, и все взятые ранее на себя обязательства мы выполняли и будем выполнять», — подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора.

Вместе с тем Россия готова к дополнительным шагам со стороны как контрольных ведомств, так и самих производителей, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Одним из них может стать подписание меморандума, регламентирующего контроль за отсутствием РНК SARS-CoV-2 на упаковке российской рыбопродукции, отправляемой в Китай.

Кроме того, будет обновлен «сертификат здоровья». Вносимые в него изменения позволят расширить объем представляемой информации о безопасности продукции из водных биоресурсов, экспортируемой в Китай. Проект документа пообещали отправить ГТУ КНР в ближайшее время.

В российском ведомстве считают, что повышению уровня прослеживаемости и эффективности контрольных процессов будет способствовать переход на электронные ветсертификаты. Россельхознадзор предложил интенсифицировать эту работу и завершить ее в возможно короткие сроки.

Среди других мер, которые российская сторона предложила к рассмотрению, — определение конкретного перечня китайских портов, через которые могла бы возобновиться поставка рыбопродукции трюмными партиями.

Би Кэсинь сообщил, что ГТУ КНР намерено продолжать поддерживать тесные рабочие контакты с Россельхознадзором и изучит все предложенные в ходе переговоров и направленные официальными письмами механизмы. В то же время китайская сторона обратила внимание на необходимость вакцинации от коронавируса всего персонала предприятий и судов рыбной промышленности и строгого контроля за соблюдением профилактических мер.

По маркировке пообещали упрощения

Одной из важных тем стали вступающие в силу с 1 января 2022 г. новые требования Китая к импортируемой пищевой продукции. «Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обозначил обеспокоенности российских рыбопромышленников трудновыполнимыми правилами маркировки внешней и внутренней части упаковки продукции. Были предложены различные варианты решения этого вопроса, касающиеся в том числе ухода от бумажных документов в пользу электронных и отражения всей необходимой информации в новом проекте сертификата здоровья», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Би Кэсинь отметил, что китайская сторона рассмотрит российские инициативы, и подчеркнул, что для рыбной продукции, предназначенной для последующей переработки или реэкспорта, то есть не расфасованной в розничную упаковку, требования по маркировке могут быть упрощены. Что касается нанесения маркировки на внутреннюю упаковку, эти требования приказа относятся к продукции в потребительской упаковке.

Константин Савенков рассказал, что Россельхознадзор уже направил в ГТУ КНР соответствующий запрос, и обратился к китайским коллегам с просьбой в возможно короткий срок прислать в адрес российского ведомства письмо с подтверждением упрощенного порядка маркировки грузов, не упакованной в потребительскую упаковку.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews