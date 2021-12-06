В Выборге спущен на воду четвертый траулер АТФ

На Выборгском судостроительном заводе прошла церемония спуска на воду траулера-процессора «Карское море». Это четвертое судно в серии, которую верфь строит по заказу Архангельского тралового флота (АТФ).

Траулер-процессор «Карское море» закрывает серию из четырех 86-метровых судов проекта КМТ01, заказанных Архангельским траловым флотом (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) на Выборгском судостроительном заводе (ВЗС). Первые два судна — «Баренцево море» и «Норвежское море» — переданы заказчику, достройка «Белого моря» продолжается на воде.

Работы над «Карским морем» на верфи ведутся уже почти три года – траулер был заложен 28 декабря 2018 г. На церемонии спуска судна на воду 3 декабря гендиректор ВСЗ Александр Соловьев назвал непростыми как период строительства судов, так и условия и технические задачи, которые пришлось решать заводу.

«Тем не менее, сегодня мы спускаем на воду четвертое судно, крайний траулер этой серии», — отметил руководитель верфи.

«С каждым разом волнения всё меньше, а уверенности всё больше, что этот проект будет успешно завершен, — рассказал Fishnews исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. — Два судна уже построены и еще два судна будут построены, в этом нет никаких сомнений».

Строительство всех четырех судов ведется в рамках программы инвестиционных квот. Траулер предназначен для промысла донных видов рыб в Северном бассейне и рассчитан на безотходное производство и выпуск продукции глубокой переработки.

Напомним, 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится церемония поднятия государственного флага на втором траулере АТФ «Норвежское море», после чего судно отправится на промысловые испытания.

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