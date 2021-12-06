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Парусник «Паллада» завершил юбилейный 150-й рейс. Фото пресс-службы Дальрыбвтуза

«Паллада» успешно завершила 150-й рейс

В порту Владивостока ошвартовался учебный барк Росрыболовства «Паллада». Юбилейная плавательная практика № 150 проходила в Японском море преимущественно с использованием парусного вооружения.

Судно покинуло родной порт 2 ноября и в течение 33 суток прошло 1473,8 морских миль, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. В юбилейное плавание отправились в общей сложности 105 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, Дальневосточного мореходного училища, а также восемь юнг новосибирского клуба «Каравелла» и Ханты-мансийского клуба морской пехоты.

Капитан «Паллады» Николай Зорченко рассказал, что, несмотря на переменчивую погоду в непростой осенне-зимний период, курсанты выработали хорошие морские качества, приобрели опыт работы с парусным вооружением и такелажем, научились жить в коллективе и преодолевать стихию.

«Ребята сдали установленные зачеты и квалификационные экзамены. Написали отчеты о практике, освоили организацию судовой службы, несение ходовой вахты на мостике и в машинном отделении. За период рейса отыграно 43 парусных аврала. Поздравляю курсантов с отличным прохождением практики и желаю вам дальнейших успехов в учебе и надеюсь, что каждый из вас пополнит флот рыбной отрасли», — отметил Николай Зорченко.

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Fishnews

  • Парусник «Паллада» завершил юбилейный 150-й рейс. Фото пресс-службы Дальрыбвтуза
  • Капитан Николай ЗОРЧЕНКО поздравляет курсантов с отличным прохождением практики. Фото пресс-службы Дальрыбвтуза
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