Потепление воды повлияло на лососей

Специалисты рассказали о результатах экспедиции на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов». Аномальные гидрологические условия повлияли на поведение рыб, в том числе лососей.

Комплексные исследования на НИС «Владимир Сафонов» выполнялись в Японском море и юго-западной части Охотского моря в октябре-ноябре. Основными задачами специалистов были траловые съемки эпипелагиали российской части Японского моря, а также поиск скоплений тихоокеанской сельди на шельфе юго-западной части Сахалина и в заливе Анива.

В период работ в Японском море наблюдалась нетипичная синоптическая и океанологическая ситуация. По всей обследованной акватории ученые отметили аномальную интенсивность продвижения теплых вод в северном направлении.

«В результате нагона на глубине от 0 до 200 м отмечались значительные положительные аномалии температуры (4-8°С), возможно, самые высокие за историю наблюдений. Гидрологическая ситуация оказала существенное влияние на видовой состав и распределение нектона», — рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

За период работ учтено 28 видов нектона и макропланктона. Общая численность нектона и макропланктона верхней эпипелагиали западной части Японского моря составила 42,5 млрд экземпляров при биомассе 293,7 тыс. тонн. На долю рыб по численности пришлось 95,7%, на долю головоногих — 0,5%, макропланктона — 3,7%.

Довольно интересные результаты получены по японскому анчоусу. Этот вид встречался чаще всего и доминировал по численности (93,3%) и биомассе (82,5%). Основные уловы японского анчоуса зафиксированы в прибрежных водах на севере Приморья, в южной части Татарского пролива и в открытых водах Японского моря у границы исключительной экономзоны. Расчетная численность японского анчоуса траловым методом составила 39,7 млрд экземпляров, а биомасса — 242 тыс. тонн. Однако, судя по характеру и мощности эхозаписей в местах тралений, можно предположить, что значительная часть анчоуса избегала орудия лова или процеживалась сквозь ячею трала, поэтому реальные оценки на порядок выше, считают специалисты.

Среди рыб отметили и достаточно часто встречаемую в уловах северную рыбу-собаку, ее биомасса оценена в 3,4 тыс. тонн, а численность — в 7,2 млн экземпляров.

Аномально теплые гидрологические условия лета и осени 2021 г. отразились и на поведении лососей. Уловы этих рыб отмечались только у побережья (в сублиторали), что совершенно нехарактерно для ноября. Обычно это время активной откочевки в открытое море как охотоморских, так и япономорских стад. В этом году лосось не спешил выходить за пределы шельфа, что также подтверждает информация от рыбаков-любителей.

Устойчивые скопления сельди наблюдались на юг от мыса Лопатина до мыса Крильон. Основные скопления были обнаружены в заливе Анива в северо-западной и северо-восточной его частях. Распределение сельди было аналогично результатам донной траловой съемки на НИС «Дмитрий Песков».

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