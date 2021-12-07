Ученые АзНИИРХ занялись «медузовой кулинарией»

Специалисты АзНИИРХ готовят научную основу для промышленного освоения и переработки медуз. Их численность в Азовском и Черном морях резко возросла из-за осолонения воды.

Биомасса медуз в летне-осенний период в Азовском море составляет не менее 4,5 млн тонн и имеет тенденцию к росту. Поэтому ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО разрабатывают рекомендации по организации промысла этих животных, исследуют перспективы их использования как сырьевой базы, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Медузы в России — новый объект переработки. Специалисты изучили химический состав этих организмов, их размерно-массовые характеристики, микробиологические показатели, способы сохранения в охлажденном виде. Учитывали и опыт стран Азии, в том числе Китая, по добыче медуз в пищевых целях.

«Нами начаты работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад», — сообщила научный сотрудник Керченского отдела АзНИИРХ Светлана Чернявская.

Экспериментальные образцы пищевой продукции из медуз получили высокую оценку научно-промыслового совета. Исследования продолжаются. Также идет разработка рекомендаций по организации промысла медуз.

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