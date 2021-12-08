Поставщики продуктов готовятся к новым требованиям поставок в Китай

Торговое представительство России в КНР опубликовало разъяснения по регистрации поставщиков пищевой продукции. Новый приказ Главного таможенного управления Китая в этой сфере вступит в силу с 1 января.

ГТУ КНР опубликовало разъяснения к «Положению Китайской Народной Республики об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой продукции» (приказ управления от 12 апреля 2021 г. № 248).

Утверждены коды внешнеторговой гармонизированной системы КНР (всего 18 категорий товаров), регистрацию производителей которых в системе ГТУ КНР — CIFER — непосредственно осуществляет уполномоченное ведомство страны-экспортера — Россельхознадзор — на основании документов и материалов, полученных от предприятий. В эту группу входит в том числе продукция водного промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте торгпредства также опубликована информация по производителям продукции, которая не входит в перечень из 18 товарных категорий. Они должны самостоятельно пройти аккредитацию в системе CIFER.

Информацию о разъяснении смотрите в прикрепленном файле.

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