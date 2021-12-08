Илья Шестаков: Достоверность и оперативность обеспечили Fishnews достойную репутацию

За 15 лет работы Fishnews стал авторитетной медиаплощадкой для обсуждения самых актуальных вопросов рыбной отрасли, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства поздравил председателя совета директоров «Фишньюс» Эдуарда Климова и сотрудников медиахолдинга с юбилеем:

«Уважаемый Эдуард Владимирович! Уважаемый коллектив Fishnews!

Поздравляю вас с 15-летием медиахолдинга!

За это время Fishnews зарекомендовал себя как одно из самых уважаемых изданий рыбохозяйственного комплекса.

От объективности и качества информации во многом зависит формирование общественного мнения о событиях в отрасли. Достоверность и оперативность информации обеспечили Fishnews достойную профессиональную репутацию среди рыбаков и широкой аудитории. Ваш ресурс стал авторитетной медиаплощадкой для обсуждения самых актуальных вопросов рыбной отрасли на всех уровнях и пользуется доверием у представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Рыбопромышленный комплекс — одна из стратегических отраслей страны. Сейчас в отрасли идут масштабные преобразования. Впервые в истории России строится современный рыбопромысловый флот, развивается отечественная переработка, идет активное развитие аквакультуры.

Мне, как руководителю Федерального агентства по рыболовству, важно, чтобы события рыбной отрасли России освещались объективно, достоверно и профессионально.

Хочу поблагодарить коллектив Fishnews за профессионализм и пожелать дальнейших успехов!»

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