ДВНПС одобрил предложения АСРФ по сохранению запасов минтая

Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал предложения Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота по повышению селективности орудий лова и освоению квоты минтая.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке вице-президент АСРФ Сергей Карякин обратил внимание на прогнозируемое сокращение запаса минтая в северной части Охотского моря в сезон «А», сообщает корреспондент Fishnews.

«Запас характеризуется низкой численностью рыбы предпромыслового размера. Для сохранения или увеличения объема добычи недостаточно поколений трех-четырехлетнего минтая. Практика промысла и данные наблюдателей говорят о большом объеме уловов молоди. Доля прилова молоди зачастую находится на максимально допустимом уровне в 20%», — отметил представитель ассоциации.

В связи с этим он предложил отраслевой науке совместно с рыбохозяйственными организациями сформировать до 1 марта 2022 г. новые требования к селективности траловых мешков. Апробацию новых норм предполагается начать с 2023 г.

Сергей Карякин также предложил совету рассмотреть возможность совместного освоения общего допустимого улова в Северо-Охотоморской, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах как единого запаса.

«Несмотря на разделение ОДУ по районам, запас минтая Охотского моря признается наукой как единый. При этом статистика промысла за последние 10 лет демонстрирует самое высокое освоение в Северо-Охотоморской подзоне — 90%, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, в которых разрешено совместное освоение — на уровне 60-70% от ОДУ», — подчеркнул вице-президент АСРФ.

Участники ДВНПС поддержали предложение по селективности промысла, вопрос об освоении квоты по трем подзонам вынесли на рассмотрение минтаевого спецсовета. Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии рекомендовано провести необходимые научные исследования и в возможно короткие сроки представить результаты.

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