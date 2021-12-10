На Чукотке расследуют дело о браконьерстве с участием КМНС

В Чукотском автономном округе местного жителя подозревают в незаконной добыче рыбы и икры через представителей коренных малочисленных народов. Фигуранту вменяют причинение ущерба водным биоресурсам на сумму свыше 17 млн рублей.

Преступление выявлено полицейскими и сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий «Путина-2021», сообщили Fishnews в пресс-службе окружного УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с причинением особо крупного ущерба).

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