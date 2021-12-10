Россия узнает больше о ресурсах криля

В атлантическую часть Антарктики отправилось судно РАН «Академик Мстислав Келдыш». В составе экспедиции двое сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО, которые проведут исследования «розового золота» — криля.

«Основной задачей наших ученых в рейсе на судне Российской академии наук является сбор данных о биологическом состоянии антарктического криля Euphausia superba и изучение условий его обитания», — отметил заведующий сектором Мирового океана АзНИИРХ Александр Зайцев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, ресурсные исследования криля, изучение его биологии, размерно-возрастного состава и распределения скоплений используют для выработки научно обоснованных рекомендаций по управлению запасом и повышению эффективности промысла.

Съемки должны помочь возобновить российский промысел криля. В АзНИИРХ напомнили, что он отнесен приоритетным направлениям в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 г.

Планируется, что данные, полученные в рейсе, дополнят обширный банк научной информации по промыслу, биологии, прогнозированию вылова антарктического криля, а также многолетний опыт работы сотрудников АзНИИРХ на крилевых судах разных стран.

Предполагается, что материалы крилевой экспедиции вместе с результатами недавнего рейса специалистов Атлантического филиала ВНИРО на судне «Атлантида» значительно усилят позиции российской делегации в Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ).

Нынешние работы продолжат исследования, которые Азово-Черноморский филиал проводил на НИС «Академик Мстислав Келдыш» в прошлом году. Рейс 2021-2022 гг. продлится ориентировочно до 5 апреля.

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