Россия хочет устранить дисбаланс в рыбной торговле с Перу

Ветслужбы России и Перу договорились в ближайшее время согласовать единый сертификат для поставок в южноамериканское государство готовой рыбопродукции, а также сырья для переработки на территории республики.

Вопросы торговли рыбопродукцией обсудили на видеопереговорах помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев и исполнительный председатель Национальной службы по рыболовной санитарии Перу (SANIPES) Джонни Марчан Пенья.

Как отметили в отечественном ведомстве, поставки ряда наименований сельхозпродукции из Перу в Россию растут. Так, с начала этого года вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличились отправки рыбы, в два раза выросли и поставки рыбного филе, в три раза — моллюсков. Всего по состоянию на 8 декабря РФ закупила перуанских товаров АПК на сумму около 200 млн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом, по его данным, экспорт российской сельхозпродукции в Перу за этот же период составил всего 31 млн долларов, из которых большая часть — 30 млн долларов — приходится на поставки пшеницы.

«Видим большой дисбаланс при взаимных отправках товаров. Ситуацию необходимо исправить», — подчеркнул помощник руководителя Россельхознадзора.

Какие договоренности достигнуты

В этой связи российская сторона подняла вопрос доступа российской рыбы на перуанский рынок. Россельхознадзор направлял информацию о предприятиях, которые заинтересованы в экспорте этой продукции в Перу. Перуанские коллеги сообщили, что получили сведения о них, следующим этапом станет оценка соответствия российских компаний требованиям южноамериканского государства.

Российская сторона планирует поставлять в Перу и готовую рыбную продукцию, которая идет непосредственно на перуанский рынок, а также ту продукция, которая поступает в Перу для переработки и дальнейшей отправки в страны Евросоюза. Стороны договорились доработать и согласовать в ближайшее время единый сертификат для обеих целей. В случае если грузы направляются для дальнейшего реэкспорта в Евросоюз, они будут проверяться на соответствие требованиям ЕС, о чем будет сказано в документе.

Перуанские коллеги подняли тему возможного снятия введенных ранее Россельхознадзором ограничений в отношении шести перуанских производителей рыбы и морепродуктов. Запрет вводился ранее в связи с выявлением в продукции несоответствий требованиям законодательства ЕАЭС по ряду показателей. Представители SANIPES направили материалы о расследованиях причин случившегося и принятых мерах. Российское ведомство анализирует их.

Кроме того, перуанская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы специалисты Россельхознадзора проводили инспекции перуанских рыболовных компаний, намеренных экспортировать подконтрольные товары в Россию. Служба изучает возможность организации такой работы.

Участники переговоров также обсудили проект Меморандума о взаимопонимании между Россельхознадзором и SANIPES в сфере контроля безопасности импортируемых и экспортируемых рыбных продуктов и продуктов аквакультуры. Документ планируется утвердить взамен уже существующего меморандума, внеся в него корректировки. Он станет инструментом для продвижения взаимной торговли двух стран. В настоящее время российская сторона ожидает комментарии к проекту от перуанских коллег.

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