Рыбопромышленники Крыма смогут получить льготные кредиты

Правительство утвердило правила льготного кредитования для резидентов свободной экономической зоны в Крыму. В соответствующий список видов экономической деятельности внесены в том числе рыболовство и рыбоводство.

С 2022 г. резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин постановлением от 7 декабря 2021 г. № 2221.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства РФ, льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату заключения кредитного договора. Размер кредита — от 10 млн до 5 млрд рублей. Объем планируемых инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей. Срок кредита будет зависеть от конкретного инвестпроекта.

Получить такой кредит смогут резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Крыма направлениях. В частности, в перечне — все виды экономической деятельности, включенные в классы «Рыболовство и рыбоводство», «Производство пищевых продуктов», «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья», «Научные исследования и разработки».

Перечень банков, которые смогут выдавать льготные кредиты крымским инвесторам, утвердит специальная комиссия. Ее сформирует Министерство экономического развития.

На предоставление субсидий российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ, в 2022–2024 гг. планируется направлять до 1 млрд рублей ежегодно, отметили в правительстве.

Свободная экономическая зона действует на территории Республики Крым и города Севастополя с 2015 г. Для ее резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

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