Льготный лизинг оборудования распространится на рыбопереработку

Минсельхоз утвердил перечень продукции АПК, при изготовлении которой предприятия смогут взять технику в лизинг на льготных условиях. В список попали товары из рыбы и морепродуктов.

Напомним, правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для производства продукции АПК правительство утвердило в августе. Субсидии призваны стимулировать лизинговые организации на предоставление аграриям скидки при приобретении высокотехнологичного оборудования.

Соответствующий перечень продукции утвержден приказом Минсельхоза от 10 сентября 2021 г. № 622 (документ зарегистрирован в Минюсте 10 декабря).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке в том числе рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, готовые продукты из этих гидробионтов. А также категория «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных» (включая муку и гранулы из рыбы и беспозвоночных) и рыбий клей.

Предполагается, что мера поддержки начнет действовать в полную силу со следующего года. Скидка может составлять до 45% стоимости предмета лизинга, если получено заключение о производстве оборудования и техники в России, и до 25%, если такого заключения нет.

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