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Поправки в закон «О ветеринарии» регламентируют проведение Россельхознадзором обследований объектов, связанных производством, переработкой, хранением подконтрольных товаров, экспортируемых в третьи страны

Россельхознадзор готовится к изменениям закона о ветеринарии

В рамках изменений закона о ветеринарии проводится работа по подготовке порядка обследования предприятий на экспорт, сообщили в Россельхознадзоре. При этом объектам, уже зарегистрированным в системе «Цербер», проходить процедуру не потребуется, напомнили в ведомстве.

Напомним, что с 1 марта 2023 г. вступят в силу изменения закона о ветеринарии в сфере экспорта. Регламентируется проведение Россельхознадзором обследований объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, переработкой, хранением подконтрольных товаров, экспортируемых в третьи страны. Урегулировано, что такие обследования будут проводиться на безвозмездной основе.

«Повторные проверки объектов, которые уже включены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт (компонент ФГИС «ВетИС» — «Цербер») до вступления в силу указанных изменений, не требуются», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В настоящее время проводится работа по подготовке подзаконных нормативных актов, в том числе порядка проведения обследований и оформления их результатов.

В ведомстве отметили, что требования по ведению реестров аттестованных на экспорт предприятий выдвигает большинство стран — импортеров российской продукции животного происхождения. Россия как член ВТО обязана гарантировать соблюдение российскими поставщиками требований государств, в которые ввозятся отечественные товары. Реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»), позволяет предотвратить поставки в третьи страны продукции, не соответствующей требованиям конкретной страны-импортера. Это повышает конкурентоспособность российской продукции и поддерживает ее репутацию как качественной и безопасной, заявили в федеральной службе.

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