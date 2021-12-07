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Поправки в закон о ветеринарии регламентируют обследование объектов по производству подконтрольных товаров для экспорта

Новый закон регламентировал обследование предприятий на экспорт

Президент подписал поправки в закон о ветеринарии. Новый документ регламентирует обследование объектов по производству подконтрольных товаров для экспорта.

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 397 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» должен обеспечить рост поставок несырьевых неэнергетических товаров, к которым относится и продукция АПК.

Планируется, что новый документ создаст основу для определения единых, четких и прозрачных требований к процедурам обследования объектов, связанных с выращиванием, содержанием животных, производством, хранением подконтрольных товаров, вывозимых в государства-импортеры, переработкой таких товаров.

Порядок обследования должно будет утвердить правительство РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно закону, обследовать объекты на соответствие ветеринарным требованиям страны-импортера будет федеральный орган исполнительной власти в области ветнадзора, то есть Россельхознадзор. При этом законодатели предусмотрели, что в случае подачи заявления владельцем объекта обследование выполняется безвозмездно.

Регламентировано, какие процедуры включает обследование. Его результаты, сведения о возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров в страны-импортеры должны размещаться в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

При этом если государство-импортер признает требования России отвечающими своим веттребованиям, то обследование не проводится.

Россельхознадзор на своем сайте должен размещать веттребования государства-импортера, информацию о признании государствами-импортерами требований РФ.

В новой редакции изложена статья, посвященная проектированию и строительству объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством и хранением продукции животного происхождения.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2023 г. Объекты, информация о соответствии которых веттребованиям государства-импортера была размещена во ФГИС в сфере ветеринарии до этой даты, обследованию не подлежат.

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