Жители Невельска чтят память не вернувшихся с моря

В городе Невельск на Сахалине открыли памятное место, посвященное не вернувшимся на берег морякам и рыбакам. Средства для создания мемориала собрали местные жители, а также компании, входящие в региональную Ассоциацию рыбопромышленных предприятий.

В торжественной церемонии открытия участвовали родственники погибших рыбаков и моряков, представители рыбопромышленных предприятий, органов власти Невельска, жители и гости городского округа.

«Год назад мы объявили сбор средств. На нашу просьбу откликнулись руководители предприятий, а также жители района. Памятное место обустроено полностью за счет пожертвований. Выражаю благодарность всем, кто оказал помощь в создании памятного места», — цитирует мэра Алексея Шабельника пресс-служба городской администрации.

«В Невельске, как и многих других муниципалитетах Сахалина, практически все семьи так или иначе связаны с морем. Есть семьи, которые так и не дождались возвращения своих близких — рыбаков и моряков. Новый мемориал — наша дань памяти погибшим коллегам», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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