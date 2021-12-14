Предприятия Северного бассейна получили крабовые квоты под инвестиции

Росрыболовство распределило по компаниям квоты добычи крабов в Баренцевом море в инвестиционных целях на 2022 г. Такой документ размещен в базе правовых актов ведомства.

Квоты добычи крабов в инвестиционных целях в Северном бассейне на предстоящий год распределены приказом Росрыболовства от 10 декабря 2021 г. № 793. Напомним, что такие объемы получают компании, которые в 2019 г. купили доли на аукционе с инвестиционными обязательствами — под постройку промысловых судов на отечественных верфях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квоты вылова в инвестцелях камчатского краба в Баренцевом море получили компании «Антей Север», «Фростер», «Карапакс», «Эта Трейд». Между ними распределено около 6261,8 тонны.

В рамках квот в инвестиционных целях определены и объемы для освоения в Баренцевом море краба-стригуна опилио. Их получили компании «Альфа Трейд», «Антей Север», «Эта Трейд». Распределено 7923,9 тонны.

Промышленный лов также осуществляется в рамках еще одного вида квот — добычи в морских водах. Такие лимиты на 2022 г. на Северном бассейне были распределены по пользователям приказом Росрыболовства от 6 декабря 2021 г. № 762.

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