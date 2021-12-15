Герман Зверев: Инвестквоты нужно обсуждать с учетом способностей верфей

При обсуждении второго этапа инвестиционных квот необходимо учитывать имеющийся опыт отечественного судостроения, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Руководитель ВАРПЭ в ходе пресс-конференции на PrimaMedia LIVE ответил на вопрос Fishnews о потенциале российской судостроительной отрасли в контексте программы инвестквот.

«Это новый для российского машиностроения вид деятельности. На начальном этапе у всех участников процесса были округлившиеся глаза. У рыбопромышленников – от ужаса, у судостроителей — от счастья. Судостроители считали, что это легко и просто. Точнее, они это говорили, а что считали на самом деле — не знаю. Но на всех публичных площадках говорили, в том числе и Алексей Львович Рахманов (генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» — прим. корр.) об этом говорил, что это решаемая задача в течение пяти лет», — напомнил Герман Зверев.

Однако на практике задача оказалось сложной, отметил он. «Многое было грузом – и состояние отрасли, и кадровый потенциал, и санкции, ударившие по нашей стране, и пандемия. Получилось, что 33 несчастья в один клубок сплелись. Поэтому сроки строительства судов так запаздывают. Безусловно, это надо учитывать. Сейчас уже и у судостроителей, и у рыбопромышленников «набиты шишки». Это создает определенные опасения, тем более что финансовое состояние некоторых заводов сейчас очень сложное», — обратил внимание президент ВАРПЭ.

Поэтому обсуждение второго этапа инвестиционных квот должно основываться на имеющемся историческом опыте, считает он. «С учетом реальных способностей судостроения, а также с учетом того, что рыбопромышленный бизнес тоже начинает понимать и принимать необходимость переноса части строительства или части своих инвестиций в строительство на российские верфи», — подчеркнул Герман Зверев.

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