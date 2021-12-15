Водоемам с ценными видами рыб сменят режим

Госдума приняла в третьем чтении закон, упраздняющий рыбоохранные зоны. Взамен на водоемах или их участках, важных для сохранения ценных и особо ценных видов рыб, предлагается устанавливать рыбохозяйственные заповедные зоны.

На заседании 14 декабря депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении изменения в закон о рыболовстве, которые отменяют режим рыбоохранных зон — соответствующая статья признается утратившей силу. Если водный объект или его часть имеют важное значение для сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, то эта акватория с прилегающий к ней прибрежной полосой может быть объявлена рыбохозяйственной заповедной зоной (РХЗЗ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон конкретизирует виды деятельности, которые могут быть запрещены либо ограничены в РХЗЗ. В их числе — разведка и добыча полезных ископаемых, судоходство, прокладка трубопроводов, сброс сточных вод, рубка леса, строительство промышленных объектов, проезд транспорта, распашка земель и выпас скота. Пока этот перечень определяется правительством.

В законе предусмотрено, что бывшие рыбоохранные зоны, наряду с береговыми охранными зонами, заповедными зонами, водоохранными зонами водных объектов рыбохозяйственного назначения, «в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 г. рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства». РХЗЗ предлагается установить и вокруг озера Байкал.

Кроме того, изменения, касающиеся рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон, вносятся в Земельный, Водный и Лесной кодексы и некоторые другие федеральные законы.

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