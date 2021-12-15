Минсельхоз обещает вылов более 5 млн тонн в будущем году

Добыча рыбы в следующем году ожидается на уровне 5,2 млн тонн, а объемы производства продукции аквакультуры вырастут до 449 тыс. тонн, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме.

О состоянии дел в сельском хозяйстве глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил депутатам Госдумы в рамках правительственного часа 14 декабря.

«Рыбохозяйственный комплекс в текущем году демонстрирует положительные результаты. Объем добычи водных биоресурсов составит 5 млн тонн, аквакультуры — 386 тыс. тонн, все это больше, чем годом ранее», — рассказал министр.

По словам Дмитрия Патрушева, в 2022 г. прогнозируемый вылов российских рыбаков окажется на уровне 5,2 млн тонн, а производство продукции аквакультуры достигнет 449 тыс. тонн.

Но значительная часть этих объемов по-прежнему уходит за рубеж, причем преимущественно в виде сырья, сообщает корреспондент Fishnews. Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов ознакомил депутатов с данными ФТС: за 2020 г. в общем объеме экспорта доля продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составила 13,3%, а доля рыбной продукции с высокой степенью переработки — всего 6,8%.

«При этом заданная в госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса» динамика роста экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки недостаточна. К 2024 г. это будет не более 10%, — указал представитель контрольного органа. — А в госпрограмме развития сельского хозяйства целевые показатели экспорта продукции высоких переделов вообще отсутствуют. Таким образом, выполнение национальной цели по наращиванию экспорта обеспечивается в основном за счет вывоза за рубеж сельхозпродукции с низкой добавленной стоимостью».

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