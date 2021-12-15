Рыбакам определили дальневосточные квоты

Росрыболовство распределило по пользователям часть общего допустимого улова на Дальневосточном бассейне — в рамках «исторических» квот добычи в морских водах. Это объемы для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в 2022 г.

Квоты распределены приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2021 г. № 792, сообщает корреспондент Fishnews.

Пользователи получили лимиты минтая, дальневосточных камбал, макрурусов, наваги, морского окуня, белокорого и черного палтусов, тихоокеанской сельди, терпугов, трески, шипощека, крабов (камчатского, волосатого четырехугольного, колючего, равношипого, синего, стригунов ангулятуса, бэди, красного и опилио). А также командорского кальмара, анадары, корбикулы, креветок (гребенчатой, северной, травяной), кукумарии, ламинарий, морских гребешков, серого и черного морских ежей, спизулы, трепанга и трубачей.

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