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Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

«Дальрыбтехцентр» продолжает решать задачи, которые ставят рыбаки

В нынешнюю лососевую путину на Камчатке успешно прошли проверку промыслом сразу несколько проектов, реализованных инженерами АО «Дальрыбтехцентр»: рыбоперерабатывающий завод, рассчитанный на приемку до 300 тонн сырья в сутки, и новое оборудование, созданное специалистами ДРТЦ, — российский аналог рыбонасоса.

Новый завод для Камчатки

Новый рыбоперерабатывающий завод «Колхоза Октябрь» в поселке Устьевое Камчатского края стал на сегодняшний день самым масштабным проектом для инженеров «Дальрыбтехцентра». Мощность этого предприятия — 300 тонн сырца в сутки, выпуск готовой продукции — 250 тонн в сутки. Только для одной приемки проектом предусмотрено 11 больших герметичных бункеров.

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

«За исключением пяти разделочных машин, вся номенклатура оборудования, от приемки до упаковки, — от «Дальрыбтехцентра», — рассказал журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор ОАО «Колхоз Октябрь» Александр Хаританович. — Не скрою, что при планировании и проектировании завода мы изначально рассматривали приобретение технологического оборудования у американских или корейских поставщиков. Мы встречались с ним, вели переговоры. Параллельно провели работу с ДРТЦ. Но, учитывая санкционные риски и прогнозируемые сложности с доставкой, мы остановили свой выбор на «Дальрыбтехцентре» и не пожалели».

По словам главы рыбопромышленной компании, в будущем году «Колхоз Октябрь» намерен расширять производство: сейчас рассматриваются разные варианты технологических решений, но в том, что к делу будут привлечены инженеры ДРТЦ, сомнений нет.

Рыбонасос — в серию

Популярность рыбонасосов, используемых для перекачивания рыбы при сдаче-приемке уловов, растет на всех рыбопромысловых бассейнах. Преимущества такого устройства перед использованием, например, каплёра заключаются в более высокой степени автоматизации, скорости, а также (что особенно важно) сохранности сырца.

«Идея создания рыбонасоса собственной конструкции, как говорится, витала в воздухе давно. Воплотить ее удалось в рамках совместной работы с нашими давними партнерам из ООО «Корякморепродукт», — рассказал начальник отдела автоматики и сервиса ДРТЦ Иван Корниенко.

Рыбонасос — востребованное среди рыбаков оборудование. ДРТЦ намерен наладить серийный выпуск нескольких модификаций этого устройства

По просьбе рыбаков специалисты «Дальрыбтехцентра» отремонтировали на предприятии действующий, но уже далеко не новый насос. Однако было решено подстраховать заводы, а заодно испытать на промысле новую разработку российских инженеров. По мере необходимости новому рыбонасосу приходилось выдерживать нагрузку до 320 тонн в сутки, и он справлялся. Основную часть путины наш насос отработал в качестве основного.

ДРТЦ планирует наладить серийное производство этого оборудования, спроектировав несколько модификаций насоса.

Не только рыба

Масштабная работа в цехах «Дальрыбтехцентра» сегодня идет и по крабовому направлению. Специалисты предприятия заняты изготовлением специализированного судового цеха переработки.

Другой масштабный проект, который также находится в процессе реализации, — это создание клетей для перевозки живого краба. Большой заказ на оснащение своих судов таким промысловым вооружением разметила компания «Антей». За короткое время инженеры ДРТЦ наладили серийный выпуск таких изделий для добывающих компаний.

Производство клетей разной формы для перевозки живого краба — один из масштабных проектов для краболовных компаний, которыми сегодня заняты специалисты ДРТЦ

В настоящее время «Дальрыбтехцентр» планирует свою работу по технологическому обеспечению рыбопромышленных предприятий на путины 2022 и 2023 гг. Своим партнерам ДРТЦ готов предложить не только широкий выбор качественного и доступного по цене отечественного оборудования для береговых и судовых производств, но и технологически сложные комплексные решения. В настоящее время специалисты «Дальрыбтехцентра» уже ведут предварительную работу по двум-трем заводам.

Не стоит забывать о сроках: если проект достаточно крупный, то для его запуска в 2023 году необходимо начинать работу уже в наступающем 2022 году, напомнили в производственно-инжиниринговой компании.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.ru.

drtc.ru

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